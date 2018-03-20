Общество

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об это сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации псковского региона.

«От администрации Псковской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, всем жителям региона, родным и близким погибших при пожаре в торговом центре. Жителей Псковской области трагедия в Кемерово, которая унесла жизни нескольких человек, в том числе детей, не оставила равнодушной. Искренне скорбим вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании врио Главы региона.

Пожар в торговом центре города Кемерово случился 25 марта днем. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По последним данным, в огне погибли 48 человек, в том числе 9 детей. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести.