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Ушел из жизни старейший псковский фотокорреспондент Изот Журавский

26.03.2018 08:07|ПсковКомментариев: 2

Ушел из жизни старейший псковский фотокорреспондент Изот Журавский. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram журналист Олег Константинов, который работал вместе с ним в газете «Псковские новости».

По его словам, «старейший, талантливый и замечательный псковский фотокорреспондент Изот Николаевич Журавский, 1929 года рождения, ушел из жизни 24 марта». Проводы в понедельник, 26 марта, в 11 часов в храме Успения с Полонища на Георгиевской (Калинина) - «в той самой церкви, историю восстановления которой он снимал больше всего, трепетно и с любовью». «Впрочем, себежанин по рождению и пскович по духу, всю свою душу вкладывал в каждый кадр, в каждую съемку. А еще это интеллигент старой школы, ни разу в жизни не повысил ни на кого голос. История псковской городской Думы - дойдет до потомков в его фотографиях. Вопрос, вспомнят ли нынешние народные избранники Изота Николаевича».

Источник: Псковская Лента Новостей
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