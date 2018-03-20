Общество

В Великих Луках определили «Ученика года»️

В Великих Луках объявили имя победителя муниципального конкурса «Ученик года-2018»️. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, им стала ученица лицея №11 Валерия Смекалова.



В финале конкурса пять финалистов представили на суд жюри свои творческие выступления на тему «Каждый школьник находит призвание в системе дополнительного образования». Номера претендентов оказались разнообразными и по-своему оригинальными.

В итоге победителем в номинации «Лидер» стала Валерия Шломяк, ученица школы №9, депутат городской школьной Думы, лучшим в номинации «Творчество» стала Мадина Махкамова, ученица школы №5. Мадина также получила приз зрительских симпатий от городской школьной Думы.

В номинации «Патриотизм» победителем стал Никита Крюков, ученик кадетской школы, а приз в номинации «Интеллектуал» был отдан Семену Быстрову, ученику гимназии им. С. В. Ковалевской.