Куда обращаться, если появилась стая безнадзорных собак, сообщает администрация Островского района

На прошедшем рабочем совещании глава Островского района Дмитрий Быстров призвал профильный комитет муниципалитета уделить особое внимание проблеме бродячих собак.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в случае регулярного появления стай безнадзорных собак (особенно с признаками агрессивного поведения) во дворах домов, в скверах и парках граждане могут обращаться в Псковскую региональную общественную организацию «Общество защиты животных» по телефону 8 911 692 06 90.
Отлов будет осуществляться силами организации, уполномоченной на эти действия.
Отметим, что администрация Островского района в рамках своих полномочий заключила договор на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. На эти цели из местного бюджета выделено 100 тысяч рублей. Только в течение марта текущего года на территории Острова и района отловлено 6 собак.
Напомним, что бездомные животные - это результат, а не источник проблемы. Проблему вызвали люди, когда сначала взяли в дом животное, а потом, отказавшись от него, выгнали на улицу. Дальше - неконтролируемое размножение животных.
Стаи агрессивных животных регулярно пополняются. Свой «вклад» вносят и дачники, которые берут собак на время дачного сезона, после чего оставляют их, выпуская «на волю». Популяция бездомных собак растёт и благодаря подкармливающим их сердобольным гражданам. В местах регулярной кормёжки животные представляют наибольшую опасность, так как начинают охранять свою кормовую базу.