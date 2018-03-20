Общество

Призеры чемпионата Европы по бальным танцам устроили для посетителей великолукского ТЦ мастер-класс

24 марта в великолукском торговом центре на улице Вокзальной прошел мастер-класс от студии спортивного бального танца «Созвездие», организаторами которого выступили Общероссийский народный фронт и Молодежка ОНФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОНФ, серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы не только поделились своим опытом со зрителями, но и показали свои лучшие номера, а лучшие ученики получили призы от ОНФ.

В адрес героев прозвучали теплые слова и от депутата Великолукской городской Думы - Владимира Павлюка и активиста Молодежки ОНФ - Андрея Година.