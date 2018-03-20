Общество

Ситуацию в лесной отрасли обсудили руководители региона и ассоциации «Псковский лес»

В региональной общественной приемной президента РФ состоялась рабочая встреча директора ассоциации «Псковский лес» Константина Вилкова с заместителем губернатора Псковской области Александром Кузнецовым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ассоциации «Псковский лес», в ходе встречи стороны обсудили текущее положение дел в лесной отрасли и подготовку к новому отопительному сезону, достигли договоренности о проведении «круглого стола» между поставщиками твердого топлива и муниципалитетами, а также о дальнейшем взаимодействии ассоциации «Псковский лес» и администрации Псковской области.