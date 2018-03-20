Общество

27 марта завершается голосование за финалистов селфи-конкурса #мояисториявыборов

27 марта завершается голосование за финалистов селфи-конкурса #мояисториявыборов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Организаторы отобрали 10 фотографий с наибольшим количеством отметок пользователей «Мне нравится», которые избиратели сделали в день голосования на выборах президента РФ и выложили эти фотографии в формате открытого опроса в группу Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/izbircompskov). По результатам открытого голосования определятся три победителя номинации «Лучшее фото». По такому же принципу будут выбраны победители в номинациях «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со «звездой».

Добавим, что в день голосования 18 марта и до 20.00 19 марта участники конкурса размещали свои фотоматериалы в социальных сетях vk.com и Instagram.com и на сайте http ://выборы60.рф/ с хештегами #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60.

Победителей селфи-конкурса ждут ценные призы. В номинации «Лучшее фото» победитель получит ноутбук, за второе и третье места предусмотрены планшеты. В номинации «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со звездой» лучшие получат портативные зарядные устройства.

Селфи-конкурс #мояисториявыборов Избирательная комиссия Псковской области проводит уже во 2-й раз. Его цель - повышение уровня электоральной активности молодых людей, впервые голосующих на выборах, а также привлечение внимания молодежи к процессу подготовки и проведения выборов различного уровня в Псковской области.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте избиркома здесь.