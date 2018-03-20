Общество

Проект изменений в Положение о мерах соцподдержки сельских специалистов проходит процедуру согласования

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова ответила на повторное обращение Псковского областного совета профсоюзов по вопросу внесения изменений в постановление администрации области от 29.09.2005 № 363 «О реализации закона Псковской области от 05.04.2005 № 427 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности"».

Как напомнили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, обращение касалось требования профсоюзной стороны внести изменения в нормативные документы, закрепляющие право на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области, в полном объеме вне зависимости от ставки расчета заработной платы.

В настоящее время сельские специалисты, работающие на 0,5 ставки, получают компенсацию в размере 550 рублей, при 0,75 ставки – 825 рублей, но при нагрузках более 1 ставки – не более 1100 рублей.

В ответ на первое в 2018 году обращение Псковского облсовпрофа (от 11 января 2018 года) Вера Емельянова сообщила, что администрацией региона «разработан проект Постановления о внесении изменений в Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области». В настоящее время в соответствии с действующим регламентом проект документа находится на согласовании в прокуратуре Псковской области. О принятом решении после согласования всех сторон будет сообщено дополнительно в срок до 1 марта 2018 года».

Отвечая на повторное обращение профсоюзной стороны, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова указала, что проект соответствующего постановления прошел экспертизу в прокуратуре Псковской области и в настоящее время «в установленном порядке проходит процедуру согласования в администрации Псковской области».

Как пояснили в облсовпрофе, еще в ходе форума «Вместе решаем проблемы села», который прошел в Псковском облсовпрофе 16 февраля, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян сообщил, что проект данного постановления уже прошел согласование в прокуратуре и в течение месяца он будет рассмотрен на заседании администрации Псковской области. При этом Армен Мнацаканян уточнил, что пока неизвестно, вступят ли изменения в силу с момента опубликования документа или с начала года.