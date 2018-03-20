Сотрудники Росгвардии провели «Урок мужества» для псковских старшеклассников

Накануне Дня войск национальной гвардии сотрудники отряда мобильного особого назначения Отдела Росгвардии по Псковской области провели «Урок мужества» для старшеклассников средней образовательной школы № 9 имени А.С Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Школьникам рассказали об истории создания и боевом пути подразделения, показали новейшие образцы стрелкового вооружения, специальных средств, средств связи, а также познакомили с особенностями службы. Учащиеся с интересом примерили на себя экипировку бойцов спецподразделения и подержали в руках боевое оружие.
«Подобные встречи стали традиционными. Нам очень приятно, что дети и молодежь приходят в гости, интересуются нашей работой», - отметил заместитель командира ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Сергей Нестеренко.