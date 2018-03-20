Общество

Псковские курсанты стали серебряными призерами турнира по стрельбе из пистолета в Рязани

Команда Псковского филиала Академии ФСИН России стала серебряным призером VII открытого турнира памяти легендарного конструктора Н.Ф. Макарова по стрельбе из пистолета, который прошел в Рязани.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в соревнованиях приняли участие более ста спортсменов образовательных организаций ФСИН и МВД России, силовых ведомств, Федерации практической стрельбы России.

По итогам соревнований по практической стрельбе из пистолета Макарова в упражнениях по правилам Федерации практической стрельбы в классе Classic команда Псковского филиала академии заняла второе место.

В личном первенстве старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Яковлев завоевал «серебро» в упражнении ПБ-6.

Награждение победителей и призеров соревнований состоялось в Академии ФСИН России на торжественном закрытии VII Международной недели творчества курсантов образовательных организаций ФСИН России «Виват, курсанты!», которое проходило с участием сына легендарного конструктора Николая Макарова.