Общество

Александра Сотника, Александра Лоско и Ольгу Кожевникову предлагают включить в состав Общественной палаты Псковской области

В Псковском областном Собрании депутатов продолжается прием предложений на выдвижение кандидатов в новый состав Общественной палаты Псковской области. Вслед за региональным отделением «Всероссийского общества слепых» кандидатуры общественных активистов представили еще три общественные организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Псковская городская организация пенсионеров выдвинула в состав Общественной палаты руководителя «Центра защиты прав граждан» города Пскова Ольгу Кожевникову.

Областная общественная организация «Социально-правовая поддержка граждан «Дети войны» направила в региональный парламент пакет документов о выдвижении руководителя общественного движения «Город для людей», заместителя директора ООО «Империал» Александра Сотника.

Федерация кикбоксинга Псковской области предложила включить в состав Общественной палаты тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы «Мастер» Александра Лоско.

Приём предложений о выдвижении кандидатов продлится до 29 марта. Пакет документов, который необходимо представить в региональный парламент, включает документально подтверждённые сведения о кандидате и его личное заявление, справку об отсутствии непогашенной судимости, а также протокол общего собрания общественной организации, принявшего решение о выдвижении кандидата, и устав организации.

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Напомним, в состав Общественной палаты как и прежде войдут 36 человек, но процедура её формирования а этот раз несколько отличается от предыдущих лет – отбор кандидатов и дальнейшая деятельность палаты проходит в соответствии с нормами принятого в феврале 2017 года закона «Об Общественной палате Псковской области».

Треть членов Общественной палаты тайным голосованием избирают депутаты областного Собрания по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Ещё 12 человек включаются в состав палаты губернатором по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Оставшуюся треть изберут утверждённые члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.

Срок полномочий действующего состава Общественной палаты истекает 29 мая 2018 года.