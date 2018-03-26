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Главой темой апрельского номера журнала «Дилетант» № 28 станет «Юность Петра»

26.03.2018 18:14|ПсковКомментариев: 0

Главой темой апрельского номера журнала «Дилетант» № 28 станет «Юность Петра».

Величайший монарх русской истории в детстве не имел почти никаких шансов взойти на русский престол. Рождение четырнадцатого ребенка в семье русского царя осталось для современников заурядным и ничего не значащим событием. С воцарением Петра больше чем на сотню лет нарушилась традиция передачи власти от отца к сыну. Расправа над московскими стрельцами завершила период становления Петра I как самостоятельного правителя. Ради первого военного успеха, захвата крепости Азов, Петру пришлось потратить два года, колоссальное количество ресурсов и тысячи жизней солдат. С молодости Петр пристрастился к обильным возлияниям, а вместо заурядных пьянок придумал сложный церемониал. Огромное влияние на юного Петра оказали иностранцы, с которыми он познакомился в Немецкой слободе. Петр стал первым русским правителем, который покинул пределы родного отечества. До него цари бывали на чужбине только на время войны и недалеко от своих границ.

В постоянной рубрике «Штука» раскрываются тайны пломбированного вагона Ильича, в «Экспонате» рассказывается о сабле Александра II, находившейся при нем в день его гибели, в «Наградном отделе» – об олимпийских медалях, а в «Истории денег» – о том, как рекордная сумма, выплаченная за вспыльчивый нрав английского короля Ричарда Львиное Сердце поменяла карту средневековой Европы.

Беседа с Михаилом Гурьевым, заведующим лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов - новое знакомство с людьми разных профессий, работающих в Эрмитаже, Александр Кибовский продолжает в «Опознании» свой рассказ о том, кто на самом деле изображен на старинных портретах, а Дмитрий Быков в своей «Портретной галерее» расскажет о том, как французский писатель Андре Жид предал доверие Сталина.

Также в апрельском номере Андрей Бильжо в «Классике» поделится своими впечатлениями о «Всаднице» Карла Брюллова, а Майкл Наки на «Детской площадке» задаст девять вопросов о Понтии Пилате.

Как обычно читателей ждут рубрики «Посмотреть», «Почитать», «Поиграть» и кроссворд.

Напомним, одним из основателей журнала «Дилетант» является главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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