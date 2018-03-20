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Общество

На месте разрушенной крепости в Острове появится демонстрационный парк

26.03.2018 12:20|ПсковКомментариев: 0

Демонстрационный парк появится в Острове на крепостном валу, сообщили в Псковской региональной общественной организации «Общество истории и культуры Островского уезда». Благоустройство объекта осуществляется в рамках соответствующего проекта при финансовой поддержке Фонда президентских грантов в размере более 4 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в настоящий момент проводятся подготовительные работы по расчистке заброшенной и заросшей кустарником территории бывшей крепости на островке между двумя рукавами реки Великой. Благоустройство поможет увидеть сохранившиеся фрагменты исторического памятника. Здесь планируется создать прогулочные дорожки и установить скамейки для отдыха. Кроме того, будет создан макет островской крепости 14-16 веков, который поместят на специально разбитую для этого клумбу.

Согласно проекту, восстановление ландшафта крепостной территории завершится в ноябре этого года.

Отметим, что в средневековье Остров был пограничным форпостом на юге Псковской республики. Островская каменная крепость являлась крупнейшим военно-оборонительным сооружением Древней Руси и не раз первой встречала нападение воинственных соседей. Она была построена на месте деревянной в 14 веке. Имела пять башен и захаб. В 1542 году внутри крепости был построен храм Святого Николая.

Теги: #остров #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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