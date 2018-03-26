Курсанты Псковского филиала академии ФСИН стали победителями и призерами научных мероприятий VII Международной недели творчества «Виват, курсанты!»

В Академии ФСИН России завершилась VII Международная неделя творчества «Виват, курсанты!», в которой приняли участие курсанты и студенты России, Казахстана и Белоруссии.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, среди участников международного мероприятия – представители образовательных организаций ФСИН России из Владимира, Вологды, Воронежа, Перми, Пскова, Самары. Гостями недели творчества стали представители образовательных организаций Москвы и Орла, а также Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, Академии управления МВД России. Иностранные делегации представляли Академию МВД Республики Беларусь и Костанайскую академию МВД Республики Казахстан.
По итогам Международной недели творчества «Виват, курсанты!» обучающиеся Псковского филиала Академии ФСИН России заняли первые и призовые места в мероприятиях различного уровня.
Так, курсант Псковского филиала академии Дмитрий Рудометов блестяще выступил на пленарном заседанииМеждународной научно-теоретической конференции адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов и студентов «Человек: преступление и наказание»: его доклад был признан лучшим.
Псковский курсант Валерия Рыбанова одержала победу в конкурсе «Лучший проект электронного портфолио обучающегося образовательных организаций высшего образования ФСИН России».
Победителем конкурса на звание «Лучший курсант УИС» в номинации «Лучший в боевой и физической подготовке» стала курсант Псковского филиала академии Вера Котова.
Команда Псковского филиала академии стала призером ряда конкурсов, заняв почетное третье место в лингвистической викторине по русскому языку «Береги язык, на котором говоришь, и мундир, который носишь» и конкурсе учебных видеофильмов по уголовному процессу и криминалистике.
За активное участие в VII Международной неделе творчества «Виват, курсанты!», продемонстрированные глубокие знания, навыки и умения, качество профессионально-служебных компетенций делегация Псковского филиала Академии ФСИН России награждена почетной грамотой Академии ФСИН России.