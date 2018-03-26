Общество

Умер Сергей Мавроди

В Москве на 63-м году жизни умер бизнесмен Сергей Мавроди, основатель акционерного общества «МММ». Как сообщает СтарХит, организатор финансовых пирамид скончался в больнице в понедельник утром.

Накануне Мавроди почувствовал себя нехорошо и был экстренно госпитализирован. Сергею стало плохо возле автобусной остановки, расположенной в Северном административном округе столицы. Случайный прохожий помог бизнесмену, вызвав скорую помощь. Согласно информации представителей СМИ, Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

В ночь с 25 на 26 марта Мавроди доставили в 67-ю больницу. Врачи боролись за жизнь Мавроди, но спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Cергей Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве в семье монтажника и экономиста. В детстве у него диагностировали врожденный двусторонний порок сердца. Как утверждал бизнесмен, он обладал феноменальной памятью.