Общество

27 марта завершается прием заявок на участие во Всероссийской Олимпиаде ПАО «Россети» для школьников

27 марта завершается прием заявок от учащихся 9 и 10 классов для участия в отборочном этапе Всероссийской Олимпиады ПАО «Россети». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковэнерго», о желании принять участие в состязании уже заявили старшеклассники из Пскова и поселка Дедовичи.

Олимпиада организуется и проводится ПАО «Россети» совместно с ПАО «МРСК Северо-Запада». Основными целями и задачами Всероссийской олимпиады школьников «Россети» являются: выявление одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению школьников старших классов, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, и вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

Отборочный этап состоится в течение двух дней 31 марта («математика», «информатика») и 1 апреля («физика») 2018 года в Пскове на базе Псковского государственного университета. Оценивать работы участников будут представители филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», преподаватели Псковского госуниверситета, Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества, Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Победители и призеры первого этапа Олимпиады получают право участия в следующем этапе Олимпиады школьников «Надежда энергетики».

Второй этап пройдет 21 апреля в Санкт-Петербурге в формате выполнения участниками комплексных заданий (кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по предметам «физика», «математика», «информатика» в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Победители и призеры Олимпиады получают право участвовать в энергетической проектной смене в одном из образовательных центров на морском побережье, организуемой ПАО «Россети».

Условия и порядок участия в Олимпиаде представлены на сайте www.mrsksevzap.ru/OlympicsRosseti. Там можно прочитать Положение об Олимпиаде и Регламент проведения Олимпиады. Также на сайте размещены формы Заявки на участие в Олимпиаде и заявление-согласие на обработку персональных данных. Старшеклассники, желающие принять участие во Всероссийской Олимпиаде ПАО «Россети», могут направлять заявки на участие до конца дня 27 марта 2018 года на эл. адрес mng@pskovenergo.ru.