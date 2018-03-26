Общество

Глава Пскова выразил соболезнования в связи со страшной трагедией в Кемерово

Глава Пскова Иван Цецерский выразил соболезнования в связи со страшной трагедией в Кемерово, которая, по последним данным, унесла жизни 64 человек.

«От имени псковичей, Псковской городской Думы, администрации города и себя лично выражаю глубокие и искренние слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в страшном пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово. Это известие, особенно то, что погибли дети, острой болью отозвалось в наших сердцах», - говорится в обращении, опубликованном на сайте ОМСУ Пскова.

«Мы принимаем эту большую потерю как общую утрату, скорбим вместе со всеми жителями города Кемерово, соболезнуем тем, кто потерял родных и близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мужества и сил вам пережить эту трагедию», - подчеркнул Иван Цецерский.