Общество

Депутаты Псковского областного Собрания выразили соболезнования родным и близким Александра Антипьева

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Антипьева – депутата регионального парламента первого и второго созывов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

«Ушёл из жизни достойный гражданин свой страны, неравнодушный человек, профессионал своего дела. Александр Анатольевич посвятил себя служению людям. Многие годы он проработал врачом – возглавлял Псковскую городскую поликлинику №3, и даже уйдя на пенсию, остался работать в медицинском учреждении.

Александр Антипьев внес большой вклад в развитие законодательства области: он был среди тех, кто стоял у истоков создания псковского парламентаризма нового времени. Был избран председателем комитета по социальной политике и возглавлял его с 1998 по 2002 годы.

Добрую память об Александре Анатольевиче Антипьеве мы сохраним в своих душах и сердцах», - говорится в некрологе.