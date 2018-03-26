Общество

Прием историй на конкурс ко дню рождения зоозащитной организации «Шанс» завершен

Прием историй на конкурс «Неслучайные знакомства» ко дню рождения зоозащитной организации «Шанс» завершен. Всего для участия в конкурсе поступило 23 истории. Все их можно найти в социальной сети Вконтакте по хэштегу #шанс_приют.

В течение суток члены жюри оценят истории по 10-балльной шкале в специальной электронной форме. По среднему баллу будут определены три победителя, которые получат подарки от спонсоров конкурса: зоомагазина «Зоомуркет», создателей фруктовых букетов «Букет-аппетит», магазина оригинального подарка «Грядка» и волонтера «Шанса» Елены Зиновьевой.

«Столько всего хорошего и веселого мы вспомнили все вместе! Ваше время, проведенное с собаками из приюта - бесценно! А сколько всего построено, отремонтировано, вымыто и вычищено вашими руками. Без вас не было бы Шанса такого, каким мы все его знаем и любим», - обратились активисты «Шанса» к участникам конкурса и волонтерам организации.

Итоги конкурса историй «Неслучайные знакомства» будут подведены завтра, 27 марта, и опубликованы в группе для волонтеров «Шанса» https://vk.com/volonter.shans.