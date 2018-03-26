Общество

Опубликовано видео начала пожара в кемеровском ТЦ

Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись начала пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно вспышку в одном из торговых залов, огонь начинает быстро распространяться, помещение заполняется дымом. При этом на записи, судя по тайм-коду, вырезаны 4 минуты между первыми секундами опубликованного ролика и непосредственно началом пожара.

По данным на 14:00 мск, при пожаре, который начался 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети. Также есть пропавшие без вести, их число в МЧС пока не уточнили. Как передает «Интерфакс», спасатели закончили обследование 100 процентов площади всех этажей здания. Из-под завалов извлекли 58 тел, 17 опознано.

СК расследует уголовное дело по трем статьям, в том числе о нарушении пожарной безопасности. Источник «Интерфакса» сообщил, что фигурантами уголовных дел станут не менее 10 человек: это чиновники и бизнесмены.