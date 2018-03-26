Общество

Проблема эмоционального выгорания стала главной темой семинара-тренинга для членов профсоюзной первички областного противотуберкулезного диспансера

16 членов первичной профсоюзной организации, действующей в ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер», приняли участие в семинаре-тренинге на туристической базе «Пушкиногорье». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, основной темой занятий стала проблема эмоционального выгорания, которая была поднята на Форуме медицинских работников, прошедшем в Псковском облсовпрофе 8 декабря 2017 года.

Заместитель руководителя отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий по социально-психологической работе Псковского облсовпрофа Валерия Мишакова провела для участников семинара ряд тестов, позволяющих определить симптомы и уровень эмоционального выгорания, обсудила с ними полученные результаты. Профсоюзные активисты получили рекомендации, следуя которым можно улучшить свое психологическое состояние, также они познакомились с программой «Профрелакс», специально созданной для членов профсоюзов Псковской области в целях борьбы с эмоциональным выгоранием, отдыха и оздоровления.

Кроме того, Валерия Мишакова и специалист Псковского облсовпрофа Анастасия Мелещенко провели для участников двухдневного семинара тренинги на командообразование и на разрешение конфликтов. Также профсоюзные активисты побывали на экскурсии в деревне Бугрово, где посетили музейные экспозиции «Пушкинская деревня» и «Музей-мельница д. Бугрово». А в последний день занятий они посетили Свято-Успенский монастырь, где находится могила великого поэта.

Председатель первичной профсоюзной организации областного противотуберкулезного диспансера Светлана Малуйшкене отметила, что ее коллеги высоко оценили прошедший семинар-тренинг. «Нам очень понравилась обстановка рабочего процесса – легкая и позитивная. Весь тренинг построен в форме игры, и это способствует лучшему закреплению изучаемого материала, просто слушать его было бы крайне утомительно, а здесь все время шла смена деятельности, и мы не уставали. Помимо профилактики эмоционального выгорания, наши члены профсоюза, получили информацию о том, к кому и с какими вопросами в облсовпрофе можно обратиться, узнали контактные телефоны, ссылки и адреса. Также мы ходили на экскурсии, которые доставили нам большое удовольствие и общую разрядку. Мы полагаем, что участие в этом семинаре-тренинге поможет в дальнейшем донести всю полезную информацию до остальных сотрудников, возможно, мы даже проведем свой семинар, чтобы поделиться полученными знаниями. Такая программа является и хорошей мотивацией по увеличению численности - у нас уже поступило три заявления на вступление в профсоюз», - добавила Светлана Малуйшкене.