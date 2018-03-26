Общество

В СИЗО-1 в Пскове прошел классный час, посвященный юбилярам марта

«Писатель, педагог, композитор» - под таким названием прошел классный час у учащихся учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, занятие было посвящено Максиму Горькому, Антону Макаренко и Антонио Вивальди.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, ребята познакомились с биографией русского писателя, прозаика, драматурга Максима Горького, советского педагога и писателя Антона Макаренко, итальянского композитора, скрипача-виртуоза, педагога, дирижера, католического священника Антонио Вивальди.

В этот день ученики посмотрели документальный фильм «В этот день истории». Под музыку Антонио Вивальди «Времена года» совершили виртуальную экскурсию в музей детства Максима Горького «Дом Каширина» в Нижнем Новгороде и «Дома-музея М. Горького» в Москве.

Слушатели узнали, что для Антона Макаренко образцом был Максим Горький, и он равнялся на него. Горький раскритиковал первый рассказ Макаренко «Глупый день», но высоко оценил его «Педагогическую поэму», фрагмент которой ребята посмотрели в фильме.

«Сегодня мы еще познакомились с удивительными людьми, у которых многое можно почерпнуть для себя: слышать весеннюю капель, трудом и упорством достигать своих целей», - подвела итоги занятия Наталья Афанасьева.