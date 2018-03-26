Общество

В Псковской области выдано более 4 тысяч электронных больничных

Сегодня 36 из 49 медицинских организаций, действующих в Псковской области и выдающих листки нетрудоспособности работающим гражданам, могут оформлять больничные в электронном виде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, возможность реализовать право выбора обеспечили своим пациентам почти все государственные медицинские организации региона (31), 4 частные (ООО «Клиника современной медицины» в Пскове, ООО «Мед Тайм», ООО «Семейный доктор», медицинский центр «Вита» в Великих Луках) и одна ведомственная поликлиника РЖД – НУЗ «Отделенческая поликлиника на станции Псков».

Напомним, что 1 июля 2017 года на всей территории России введен больничный в электронной форме. В соответствии с Федеральным законом №86-ФЗ по желанию застрахованного лица (работника) при обращении в медицинскую организацию ему может быть оформлен электронный листок нетрудоспособности.

В настоящее время в Псковской области выдано 4038 электронных листков нетрудоспособности. Отсчет электронных больничных в регионе начался с 31 июля 2017 года. Тогда ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» оформила первый листок нетрудоспособности в электронном формате.

Электронный больничный лист имеет ряд преимуществ перед своим бумажным аналогом. Его нельзя потерять или подделать, ошибки при заполнении сведены к нулю, исключаются задержки выплат пособий работнику. Отследить статус начислений и сроки выплаты пособий можно онлайн с помощью удобного сервиса личных кабинетов Фонда социального страхования на сайте cabinets.fss.ru, доступ к которым обеспечивается при наличии логина и пароля к Единому порталу государственных и муниципальных услуг.

Переход в регионе на новую систему выдачи листков нетрудоспособности проходит постепенно, по мере готовности медицинских организаций и работодателей-страхователей. С полным списком медицинских учреждений и предприятий, работающих с электронным больничным листом, можно ознакомиться на официальном сайте регионального отделения.