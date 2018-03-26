Общество

Определен график работы депутатов в псковской приемной «Единой России» в апреле

Определен апрельский график работы депутатов Псковского областного Собрания в региональной общественной приемной «Единой России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», первую в следующем месяце встречу с гражданами проведет руководитель фракции «Единой России» и первый вице-спикер Собрания, первый заместитель секретаря регионального отделения Партии Виктор Антонов. Обратиться к нему по личным вопросам псковичи могут 3 апреля.

5 апреля заявителей в общественной приемной будет ждать депутат Алексей Васильев, 10 апреля - его коллега Лидия Драгунова.

11 апреля и 17 апреля жителей области готовы выслушать заместители председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин и Виктор Остренко, которые также являются региональными координаторами партийных проектов «Детский спорт» и «Культура малой Родины» соответственно.

18 апреля на вопросы псковичей ответит парламентарий и куратор партийного проекта «Новая школа» в Псковской области Владимир Яников, 27 апреля - народный избранник и координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

19 апреля предложения и просьбы рассмотрит председатель областного Собрания депутатов, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

Приемы пройдут в указанные дни с 10.00 до 13.00 по адресу: Псков, улица Гоголя, 9. Предварительная запись возможна по телефону в Пскове 66-25-12.

Юридическая клиника работает в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 15.00-17.00.