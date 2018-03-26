Общество

В колонию строгого режима отправится житель Бежаницкого района из-за несоблюдения правил административного надзора

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Бежаницкого района, который приговором Бежаницкого районного суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, 16 августа 2017 года в отношении обвиняемого установлен административный надзор сроком до погашения судимости с соблюдением ограничений в виде обязательной явки 3 раза в месяц в отдел полиции по месту жительства для регистрации; запрещения пребывания вне жилого помещения, являющегося его местом жительства, в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут.

10 ноября обвиняемый освободился из исправительной колонии и прибыл по месту своего жительства в Бежаницкий район. В последующем он был поставлен на учет и уведомлен об установлении в отношении него административного надзора и ограничений, предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора.

Однако в период установления административного надзора обвиняемый неоднократно нарушал установленные судом ограничения, а именно покидал место жительство после 23 часов, за что был привлечен к административной ответственности. Кроме того, подсудимый был привлечен к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, в то время как должен был находиться по месту жительства.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии строгого режима.