Общество

В Великих Луках скончалась ветеран войны Вера Макарова

Преподаватели и студенты Великолукского медицинского колледжа скорбят о кончине Макаровой Веры Михайловны, ветерана Великой Отечественной войны, учащейся нашей великолукской фельдшерско-акушерскую школы.

«Вера Михайловна с первых дней войны на фронте. Сначала была оборона Великих Лук, затем трудные долгие военные дороги полевого госпиталя. Вера Михайловнаоказывала медицинскую помощь на поле боя, выносила раненых солдат, в госпиталях применяла знания, чтобы облегчить страдания людей – военных и гражданского населения. После Победы Макарова В. М. до октября 1945 года служила на Дальнем Востоке, а потом вновь вернулась в Великие Луки.

Вера Михайловна всегда была участником патриотических дел в Великолукском медицинском колледже, встречалась со студентами, оказывала помощь педагогам. Все мы благодарны ей за каждую минуту общения.

Светлая память о Макаровой Вере Михайловне навсегда сохраниться в наших сердцах!» - говорится в некрологе.