Общество

Незаконные рубки выявлены в Невельском и Усвятском лесничествах

Незаконные рубки выявлен в Невельском и Усвятском лесничествах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Госкомитете по природопользованию и охране окружающей среды Псковской области.

Так, при проведении патрулирования территории лесного фонда Усвятского участкового лесничества работниками лесничества 20 марта была обнаружена незаконная рубка в квартале 130 выделе 35 (аренда ООО «ЛПХ «Сияние»). Нарушитель лесного законодательства находился на месте самовольной рубки. Сразу были вызваны сотрудники полиции и произведены замеры незаконно заготовленной древесины.

Незаконная рубка деревьев составила 5 штук (береза, две ольхи и две осины) общим объемом 2,25 куб. м. Участковым лесничим был составлен акт о нарушении лесного законодательства. Сумма причиненного ущерба государству составила 14 тыс 577 рублей.

Во время патрулирования территории лесного фонда Забельского участкового лесничества 21 марта в непосредственной близости от ЛЭП была выявлена рубка лесных насаждений. Срубленная древесина находилась на месте рубки в полном объеме в распиленном и разбросанном состоянии, факта аварийного состояния всех сваленных деревьев установить не предоставляется возможным. Уведомления о расчистке электролиний на данной территории лесного фонда в «Невельское лесничество» не поступало.

На место лесонарушения были приглашены арендаторы лесного участка ООО «Концерн «Куратор» и вызваны сотрудники полиции для проведения дальнейшего расследования. Незаконная рубка деревьев составила 37 штук общим объемом 14,23 куб. м. Был составлен акт о нарушении лесного законодательства, ущерб государству составил 235 тыс 658 рублей.

Напомним, что за незаконную рубку лесных насаждений в государственном лесном фонде при ущербе более 5 тысяч рублей законом предусматривается уголовная ответственность, а конкретную меру наказания определяет суд.