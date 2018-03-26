Общество

В храмах Великолукской епархии пройдут панихиды по погибшим в Кемерово

31 марта во всех храмах Великолукской епархии пройдут заупокойные службы по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе епархии.

«Духовенство Великолукской епархии вместе со всей страной скорбит о невинно погибших и молится за них», - сообщил секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев).

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Напомним, что трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Поисковая операция на месте пожара, площадь которого составила 1500 кв. м, продолжилась 26 марта. По последним данным, погибли 64 человека, еще 44 пострадали, 16 человек числятся пропавшими без вести. С 27 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур.