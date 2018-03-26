Общество

Польские яблоки и турецкие томаты пытались незаконно провезти белорусы на территорию Псковской области

На прошедших выходных сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечены 2 попытки незаконного ввоза на территорию России фруктов и овощей общим весом около 40 тонн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Оба случая произошли в районе населенного пункта Долосцы Себежского района, где сначала пограничники задержали грузовой автомобиль марки «Вольво» под управлением 52-летнего гражданина Белоруссии. В ходе первичного опроса водитель признался, что под видом строительной шпаклевки осуществляет перевозку около двадцати тонн томатов турецкого происхождения.

Спустя несколько часов стражи границы задержали автомобиль «Скания». Водитель, 29-летний белорус, предъявил товарно-сопроводительные документы, согласно которым осуществляется перевозка все той же строительной шпаклевки. Но при осмотре выяснилось, что в кузове прицепа находятся 20 тонн польских яблок.

Подлинных документов, подтверждающих качество перевозимых фруктов и овощей, водители предоставить не смогли. Груз и водители переданы установленным порядком сотрудникам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения экспертизы и принятия правового решения.