Общество

Открыт счет для помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в Кемерово

В Сбербанке открыт счет для помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в Кемерово, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Реквизиты счёта:

Кемеровское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4207013405/420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России, г. Кемерово

Расчётный счёт 40703810426020100054

Кор. счёт 30101810200000000612

БИК 043207612.

Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре.

Реквизиты счета также размещены на сайте Sberbank.ru. Сюда могут направлять средства все, кто остался неравнодушным к этой трагедии.

Сбербанк выражает искренние соболезнования всем семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара в Кемерово.