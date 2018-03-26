В Сбербанке открыт счет для помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в Кемерово, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Реквизиты счёта:
Кемеровское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 4207013405/420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России, г. Кемерово
Расчётный счёт 40703810426020100054
Кор. счёт 30101810200000000612
БИК 043207612.
Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре.
Реквизиты счета также размещены на сайте Sberbank.ru. Сюда могут направлять средства все, кто остался неравнодушным к этой трагедии.
Сбербанк выражает искренние соболезнования всем семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара в Кемерово.