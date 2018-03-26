Общество

Общественники предлагают создать на основе стадиона «Электрон» спортивный кластер

26 марта организаторы сообщества «Защитим стадион "Электрон"» направили обращение к врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову с предложением о создании на основе стадиона «Электрон» многофункционального спортивного кластера с благоустроенной парковой зоной для отдыха.

«По нашему мнению, проект планирования "Народного парка" в районе Степановского лужка должен учитывать историческую ценность данного места. А также в планировании парка необходимо одновременно предусмотреть и развитие территории стадиона "Электрон", как неотъемлемой составляющей исторически сложившейся спортивно-рекреационной зоны на Завеличье», - отмечается в обращении.

«Территория стадиона "Электрон" является самым идеальным местом для создания городского спортивного кластера в густонаселенном районе, основанного на принципах универсальности и максимального насыщения общественными и спортивно-досуговыми функциями. Несмотря на прекращение функционирования стадиона, его открытые спортивные плоскостные сооружения продолжают активно использоваться жителями города в спортивных и оздоровительных целях. Важно и то, что могут это делать круглогодично, на открытом воздухе. Комплекс существующих на стадионе спортивных объектов создает большой спектр возможностей для занятий спортом. Причем не только для профессиональных команд, но и для широкого круга населения», - говорится в письме.

Активисты отмечают, что требуется благоустройство спортивной и рекреационной территории, реконструкция трибун с легкоатлетическим манежем, восстановление покрытий существующих спортивных плоскостных сооружений, организация внешнего освещения и установка скамеек, урн, мусоросборных контейнеров. Также они отмечают, что необходимо дополнительно организовать игровые и тренажерные площадки для маломобильных групп населения, силовые тренажеры, спортивные площадки для детей.

«Кроме того, за счет особенностей рельефа смежной рекреационной территории, возможно разместить площадки для паркура, велотриала, скейтборда и т.д. Доступность к спорткомплексу может быть достигнута и устройством велосипедных дорожек по направлениям: Рижский проспект – Стадион «Электрон» по улице Народной, по улице М.Горького и в продолжении между Радиозаводом и рекой Великой, от улицы Юбилейной до стадиона «Электрон» по ул. Кузбасской дивизии, от улицы Юбилейной до улицы Народной вдоль улицы Коммунальной. Возрождение функций стадиона «Электрон» станет импульсом формирования общедоступной комфортной среды в городском районе Завеличье и прорывом в развитии массового спорта на территории Псковской области и города Пскова», - заключают авторы обращения.