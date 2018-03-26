Общество

В частном секторе Великих Лук провели противопожарный рейд

26 марта в рамках проведении сезонных профилактических операций «Отопительный сезон» сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки был осуществлен профилактический рейд в частном жилом секторе города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке. В ходе рейда распространены листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах и памятки о действиях в случае обнаружения пожара.

С жителями города осуществлены беседы о мерах пожарной безопасности, проведены инструктажи в области пожарной безопасности. Сотрудниками пожарного надзора особое внимание уделяется наиболее уязвимым социальным группам населения: многодетные семьи, инвалиды, одиноко проживающие пожилые граждане. Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

В рамках Года культуры безопасности жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.