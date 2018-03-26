После вмешательства прокуратуры работнику палкинской управляющей компании выплатили выходное пособие

Прокуратурой Палкинского района проведена проверка по жалобе местного жителя по вопросу соблюдения требований трудового законодательства управляющей организацией, по результатам рассмотрения которой в деятельности общества выявлены нарушения в указанной сфере правоотношений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил прокурор района Сергей Степанов.
В соответствии со статьей 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Согласно статье 318 ТК РФ выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого среднего месячного заработка производится работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого работодателя.
Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что работнику, уволенному из управляющей организации в связи с сокращением штата, в нарушение указанных норм ТК РФ не выплачено выходное пособие, а также за ним не сохранено право на получение среднего месячного заработка на период трудоустройства.
В целях устранения нарушений закона прокурором Палкинского района в адрес директора управляющей организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.
В настоящее время директором управляющей организацией бывшему работнику начислению и выплачено выходное пособие.