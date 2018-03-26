Общество

Пскович вернул петербургскому вузу 170 тысяч рублей

Судебные приставы ОСП г. Пскова № 1 добились оплаты задолженности свыше 170 тысяч рублей в пользу Санкт-Петербургского Университета МВД России за предоставленные образовательные услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На основании исполнительного документа в апреле 2017 года в ОСП г. Пскова № 1 было возбуждено производство, в ходе которого установлено, что у молодого человека, который учился в Санкт-Петербургском Университете МВД России и не платил за образовательные услуги, есть счета в нескольких псковских банках.

Так как пскович не оплачивал образовавшуюся задолженность в добровольном порядке, то судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счетах. Следует отметить, что данная мера к должнику применялась не единожды.

В целях исполнения судебного решения, пристав также дополнительно вынес постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили гражданина оплатить задолженность перед вузом в полном объеме. На сегодняшний день 176 тысяч рублей перечислены Санкт-Петербургскому Университету МВД России.

Кроме того, молодому человеку пришлось оплатить и 12 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.