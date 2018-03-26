Общество

Путин прилетел в Кемерово и назвал причинами трагедии в «Зимней вишне» халатность и разгильдяйство

Президент России Владимир Путин прокомментировал причины пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли более 60 человек.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Владимир Путин на совещании в Кемерово, посвященном ликвидации последствий пожара.

По сообщению РИА Новости, глава государства поручил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — сказал он.

Бастрыкин в свою очередь сообщил, что следствие изъяло в ходе расследования пожара огромное количество документов, которые сейчас изучают.

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Рано утром во вторник, 27 марта, Владимир Путин прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания.

Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным сообщениям, жертвами трагедии стали 64 человек, в том числе как минимум восемь детей: в больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

Как сообщает «Интерфакс», утром у здания областной администрации в Кемерово собралось несколько сотен людей. Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Время от времени толпа начинает скандировать «Правду!» и «В отставку!».