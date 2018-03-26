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Общество

Минпромторг увеличит срок внеплановых проверок для борьбы со строительным контрафактом

27.03.2018 08:29|ПсковКомментариев: 2

Министерство промышленности и торговли России намерено увеличить максимальный срок проведения внеплановых проверок бизнеса в два раза — с 20 до 40 рабочих дней, пишут «Известия».

Как следует из пакета поправок, заложенного законодательством для проведения проверок, не достаточно для качественного проведения экспертизы цемента, битума и других стройматериалов. При этом в ведомстве подчеркивают, что увеличение сроков внеплановых проверок позволит сокращать объем незаконного оборота промышленной продукции и эффективно бороться с недобросовестными участниками рынка.

В то же время, по мнению экспертов, увеличение длительности проверок будет противоречить политике по снижению нагрузки на бизнес.

Источник: Псковская Лента Новостей
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