Общество

Минпромторг увеличит срок внеплановых проверок для борьбы со строительным контрафактом

Министерство промышленности и торговли России намерено увеличить максимальный срок проведения внеплановых проверок бизнеса в два раза — с 20 до 40 рабочих дней, пишут «Известия».

Как следует из пакета поправок, заложенного законодательством для проведения проверок, не достаточно для качественного проведения экспертизы цемента, битума и других стройматериалов. При этом в ведомстве подчеркивают, что увеличение сроков внеплановых проверок позволит сокращать объем незаконного оборота промышленной продукции и эффективно бороться с недобросовестными участниками рынка.

В то же время, по мнению экспертов, увеличение длительности проверок будет противоречить политике по снижению нагрузки на бизнес.