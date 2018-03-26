Общество

В «Клубе поколений» Псковского облсовпрофа 29 марта состоится мастер-класс «Пасхальная открытка»

29 марта в 16.00 в рамках работы социального проекта «Клуб поколений» на базе Псковского облсовпрофа (ул. Советская, 15, учебный класс) состоится мастер-класс «Паcxальная открытка».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, участие в мероприятии бесплатное, но организаторы просят участников принести: лист А4 акварельной бумаги (можно заменить ватманом или любой плотной белой бумагой), лист картона и лист цветной бумаги (любые цвета), лента не шире 1 см и 30 см длиной, клей, 2 кисти для акварели (толстую и тонкую), акварельные краски, черный фломастер тонкий, материалы для украшения по желанию.

Напомним, что «Клуб поколений» – это совместный социальный проект общественной организации «СемьЯ» и Псковского облсовпрофа. В 2014 году проект стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2014» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Сейчас «Клуб поколений» существует благодаря партнерской поддержке и помощи волонтеров. Ежемесячно разновозрастные участники клуба от 17 до 35 и от 55 и старше встречаются на базе областного профсоюзного объединения, обучаются различным видам творчества, вместе смотрят и обсуждают кинофильмы, участвуют в литературных и музыкальных вечерах, концертах.

Двери клуба открыты для псковичей старшего возраста и молодежи. Всю информацию о работе проекта можно узнать у организаторов по телефонам: 8-953-243-06-15 (Светлана Тябут) и 8-911-379-57-34 (Сергей Лазученков).