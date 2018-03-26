Общество

Неделя «Музей и дети» проходит в Великих Луках

Во время весенних каникул отделом по молодежной политике управления образования администрации Великих Лук проводится неделя «Музей и дети». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе, с 23 по 30 марта группы обучающихся школ и учреждений профессионального образования города Великие Луки будут посещать Музей спорта и олимпийского движения Псковского края и МБУК «Краеведческий музей г. Великие Луки».

Напомним, музей спорта и Олимпийского движения Псковского края был открыт 19 февраля 2015 года в Великих Луках на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» (ВЛГАФК), подведомственной министерству спорта РФ.

Цель музея – изучение, сохранение и популяризация спортивного и олимпийского наследия Псковского края.

