Общество

Призывники из Псковской области проходят альтернативную службу в лечебном учреждении и в Почте России

Призывники из Псковской области проходят альтернативную службу в лечебном учреждении и в Почте России. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 27 марта сообщил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков.

Он рассказал, что во время осенней призывной кампании желание проходить альтернативную службу изъявили три призывника из Пскова и Великих Лук. Два из них были направлены в Санкт-Петербург для прохождения службы в лечебном учреждении и в Почте России. Третий призывник отправится служить в рамках весенней призывной кампании.

Михаил Башлыков также напомнил, что срок альтернативной службы вместо 12 месяцев оставляет 21 месяц.

Также военком добавил, что каждому призывнику по уже сложившейся традиции выдается ПЭК - персональная электронная карта призывника. На данный момент в нее заносят порядка 56 параметров - от ФИО, года рождения до роста и веса. По окончании службы с этой же картой призывник ставится на воинский учет.

Предполагается, что в дальнейшем в ПЭК будет зашит чип, который позволит с ее помощью проводить банковские операции. Сейчас же всем призывникам выдаются и банковские карты.