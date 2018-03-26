Общество

Псковичка обратилась к врио губернатора с просьбой обеспечить ребенка регулярным лечебным питанием

Псковичка обратилась к врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой обеспечить ее ребенка регулярным лечебным питанием. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о проблеме с перебоями в обеспечении питанием женщина рассказала на личном приеме 27 марта.

По ее словам, ребенку для роста требуется достаточно дорогостоящее питание - одна банка смеси стоит порядка 1200 рублей. В 2016 и 2017 годах питание выдавалось со значительными задержками. В последний раз семья получила смесь по льготе в сентябре 2017 года.

Председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сообщил, что в настоящий момент закуплено и доставлено на срочное обслуживание 84 упаковки необходимой смеси. «До конца года необходимое количество смеси будет дозакуплено», - пояснил он.

Врио губернатора Михаил Ведерников поручил до конца недели обеспечить ребенка лечебным питанием и в будущем заранее осуществлять такие закупки, чтобы семьям не приходилось ждать.