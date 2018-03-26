Общество

Великолучанка провела мастер-класс для белорусских мажореток

22 марта в г. Витебске состоялся семинар для руководителей ансамблей мажореток и барабанщиц, темой которого стала «Подготовка к фестивалю-конкурсу среди мажореток и барабанщиц в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске – 2018» Техника владения барабаном, батоном».

Программа семинара была обширной, в нём приняли участие руководители коллективов мажореток Витебска и Витебской области.

В рамках этого мероприятия состоялся мастер класс руководителя Образцового коллектива «Клякса» и Образцового коллектива мажореток «Золотые погоны», регионального представителя ФБТМ (Федерации батон твирлинга и мажореток) в Псковской области, члена судейской коллегии Межрегиональной общественной организации по спорту ФБТМ РФ Натальи Нестеровой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДК им. Ленина, темой трёхчасового мастер-класса Нестеровой стала «Техника владения батоном для мажореток (элементы 1 и 2 уровня). Прохождение марш-парада. Построение хореографических композиций». После прохождения мастер-класса всем участникам были выданы сертификаты.

Особенно приятен был тот факт, что Наталья Нестерова уже во второй раз приглашается в г. Витебск как единственный хореограф, из России, с авторским мастер классом.

Напомним, что 12 июня 2018 года образцовый коллектив мажореток «Золотые погоны» примет участие в фестивале конкурсе среди мажореток и барабанщиц в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске – 2018». А в 25-26 августа в рамках празднования дня города в Великих Луках пройдёт Международный фестиваль-конкурс среди мажореток и барабанщиц на кубок города воинской славы Великие Луки.