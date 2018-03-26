Отделение ПФР по Псковской области признано одним из лучших по реализации мер господдержки семей, имеющих детей

Пенсионный фонд России подвел итоги конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР за 2017 год.
Отделение ПФР по Псковской области признано одним из лучших в Российской Федерации в части реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей.
Также в данной номинации лучшими названы Отделение ПФР по Орловской области и Отделение ПФР по Хабаровскому краю.
В ходе заседания правления Пенсионного фонда, прошедшего в Москве, председатель правления ПФР Антон Дроздов поздравил победителей конкурса и вручил дипломы управляющим отделений.
Отметим, что конкурс на звание лучшего территориального органа ПФР проводится с 2005 года. Его основной целью является повышение эффективности и качества работы Пенсионного фонда.
Конкурсная комиссия ПФР определяет лучшие отделения по таким критериям, как работа с клиентами, оперативность предоставления государственных услуг, использование электронных технологий обработки информации, реализация госпрограмм и пр.
Конкурс позволяет отделениям ПФР проанализировать и систематизировать результаты своей деятельности за отчетный период, поделиться накопленным опытом, а также перенять лучшее из опыта других отделений.
Всего с 2007 г. в Псковской области 34000 семей получили сертификаты на МСК, 2698 из них в 2017 году, 408 - в 2018 году.
22101 семья уже распорядилась «материнскими» деньгами.
Самое популярное направление их использования – улучшение жилищных условий. На эти цели материнский капитал использовали 19318 семей, которым Пенсионный фонд перечислил более 7 млрд. рублей.
Также 2777 семей направили средства материнского капитала на образование детей на сумму более 80 млн. рублей.
Принято 17 заявлений на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии матери и 1 заявление на социальную абилитацию ребенка-инвалида – на 46,1 тыс. руб.
55 семей с 2018 г. направили средства МСК на дошкольное образование ребенка (присмотр и уход) не дожидаясь 3-летнего возраста
На 26 марта 2018 г. в области принято 23 заявления на ежемесячную выплату за счет средств МСК.
Напомним, что возможность вступления в Программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей