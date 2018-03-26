Общество

Конкурс на размещение в Пскове сезонных торговых точек продлится до 30 марта

Администрация Пскова продолжает принимать заявки на конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение в Пскове нестационарных торговых объектов сезонного характера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, конкурсная комиссия принимает заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсе до 30 марта. Итоги конкурса будут подведены 12 апреля по адресу: г. Псков, улица Некрасова, 22. Заявки принимаются по адресу: г. Псков, улица Ленина, 3, кабинет 7.

Отделу потребительского рынка и услуг администрации города Пскова поручено оформить договоры на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного характера на территории города Пскова и обеспечить их выдачу победителям и участникам конкурса в срок до 27 апреля.

С полным текстом постановления, включая схемы размещения нестационарных торговых объектов можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Соответствующее постановление подписано главой городской администрации Александром Братчиковым.