Общество

Великие Луки соболезнуют родственникам погибших в Кемерово

Великие Луки соболезнуют родственникам погибших в Кемерово. Многие горожане активно комментируют произошедшую трагедию в социальных сетях. «Большинство погибших - школьники, совсем маленькие дети. Нет ничего страшнее, чем хоронить собственного ребёнка. Скорбим вместе с вами. В этот трехдневный траур предлагаю не посещать ТЦ и кинотеатры. Плачем, скорбим. Наши сердца с вами. Родные и близкие детишек, крепитесь...», пишут великолучане в социальных сетях.



Также активисты города 31 марта в 17.00 организуют траурное мероприятие. Горожан и гостей города приглашают к часовне Александра Невского (набережная реки Ловать ), чтобы поставить свечку и положить цветы в память о тех, кто погиб в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».