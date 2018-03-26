Общество

Госдума приняла закон об институте старост в селах

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит в селах институт старост, избираемых сходом граждан.

Как пишет «Интерфакс», соответствующие изменения депутаты внесли в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования организации местного самоуправления (МСУ).

Задачей «института старосты сельского населенного пункта» будет организация взаимодействия органов МСУ и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе или на межселенной территории.

Определяются порядок назначения и полномочия старосты. Его выдвижение, так же, как и досрочное прекращение полномочий, должно происходить на сходе граждан.

В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться для выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при организации конкурса на замещение должности муниципальной службы.

Эти поправки внесены в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Он также дополняются нормами, уточняющими порядок проведения публичных слушаний

В поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, публичные слушания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым принимаются сходом граждан.

В законах «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» устанавливается, что выборы депутатов представительных органов всех поселений с численностью населения менее трех тысяч человек (действует - за исключением городских округов), а также представительных органов поселений и представительных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.

В закон «О средствах массовой информации» вносится поправка, позволяющая органу МСУ являться учредителем (соучредителем) сетевого издания.