Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ульяной Михайловой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Президент страны подписал закон о повышении с 1 мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Закон касается четырех миллионов человек, получающих зарплату на уровне минимальной. Примерно половина из них трудятся в бюджетной сфере - преимущественно в системе дошкольного образования, культуры. Заработная плата повышается почти в полтора раза, или на 43 процента - с 7 800 до 11 163 рублей (в северных регионах, где есть специальные надбавки, этот минимум будет еще больше). Именно на таком уровне установлен прожиточный минимум трудоспособного россиянина за второй квартал прошлого года. Вслед за этим показателем МРОТ будет ежегодно расти. Ее рост также приведет к повышению пособия по беременности и родам неработающих женщин.

Напомним, с 1 января этого года уже было повышение МРОТ - до 9489 рублей. Стоит оговориться, что если МРОТ повышен до 11 163 рублей, то «на руки» россияне, работающие за такую зарплату, будут получать 9712 рублей, поскольку с нее по-прежнему будет браться подоходный налог - 13 процентов.

Но это пока. Сейчас в правительстве активно идет дискуссия об увеличении НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума. Между тем, вице-премьер российского правительства Ольга Голодец поддерживает переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц. Она считает, что это будет важным шагом для преодоления бедности.

Сможет ли повышение минимальной оплаты труда реально повлиять на доходы россиян и какими причинами обоснован возможный рост подоходного налога? Подробнее об этом расскажет радиослушателям Ульяна Михайлова.

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