Общество

4800 детей отдохнут летом в школьных лагерях Пскова

Сегодня, 26 марта, в ходе подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике. Его провела заместитель главы Пскова Елена Полонская. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, на заседании псковские парламентарии единогласно согласовали кандидатуры для награждения Почетными грамотами и благодарственными письмами Псковской городской Думы работников «Централизованной библиотечной системы», бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Хоспис имени святой Марфы-Марии» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя России А. Воробьева».

Также на комитете обсудили вопрос подготовки отдыха для детей в период летних школьных каникул. Докладчиком по вопросу выступила заместитель начальника управления образования администрации Пскова Светлана Котова. Так, она рассказала, что в летний период будет работать два загородных муниципальных лагеря: оздоровительный лагерь «Солнечный» и профильный «Эколог».

Для этого выделено 240 путевок с частичной оплатой из средств областного бюджета. Кроме того, на базе муниципальных образовательных учреждений будут организованы 34 городских оздоровительные лагеря дневного пребывания, рассчитанные на 4800 детей детей, и профильные лагеря труда и отдыха.

В ходе рассмотрения дополнительной повестки депутаты рассмотрели вопрос о возможности и целесообразности создания вокруг Пскова так называемого «Зеленого щита». В результате обсуждения участники комитета высказали мнение о том, что по данному вопросу необходимо получить от авторов этой инициативы дополнительные подробности механизма реализации проекта, а также просчитать его финансовую составляющую.