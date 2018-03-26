Общество

Василия Гончара хотят переназначить на пост председателя КСП Пскова еще на пять лет

Василия Гончара хотят переназначить на пост председателя Контрольно-счетной палаты Пскова еще на пять лет. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Василий Гончар был назначен на должность председателя КСП города Пскова Решением Псковской городской Думы от 5 апреля 2013 года сроком на пять лет. В апреле этого года срок его полномочий истекает. Глава Пскова Иван Цецерский предлагает переназначить его на новый 5-летний срок и вносит соответствующий проект решения в гордуму.

Как сообщается в правовом заключении, данный проект не противоречит действующему законодательству, не содержит коррупциогенных факторов и подлежит рассмотрению на комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы. Также указывается, что Василий Гончар соответствует требованиям, предусмотренным разделом VI Положения о Контрольно-счетной палате города Пскова.