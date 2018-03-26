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Общество

Псковичи отдадут дань памяти погибшим в Кемерове

27.03.2018 12:30|ПсковКомментариев: 21

Во вторник, 27 марта, в Пскове пройдет встреча горожан, посвященная трагедии в Кемерове. 

Как сообщают в социальных сетях организаторы встречи, почтить память погибших псковичи соберутся в «гайд-парке» в сквере на Четырех углах в 19.00.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, жертвами стали не менее 64 человек, в том числе 41 ребенок. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных три ребенка.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 21Версия для печати
 

 
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