Общество

Псковичи отдадут дань памяти погибшим в Кемерове

Во вторник, 27 марта, в Пскове пройдет встреча горожан, посвященная трагедии в Кемерове.

Как сообщают в социальных сетях организаторы встречи, почтить память погибших псковичи соберутся в «гайд-парке» в сквере на Четырех углах в 19.00.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, жертвами стали не менее 64 человек, в том числе 41 ребенок. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных три ребенка.