Общество

Спасатели из Пскова, Великих Лук и Гдова соревнуются в ликвидации последствий ДТП. ФОТО

Сегодня, 27 марта, в Великих Луках проходят соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подобные соревнования проводятся с целью отработки спасателями навыков по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, повышения уровня профессиональной подготовки личного состава подразделений по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, обмен опытом, пропаганда приемов и способов спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В состязаниях принимают участи 3 команды из Пскова, Великих Лук и Гдова.

Перед командами-участницами поставлена задача в максимально короткий срок вскрыть попавший в аварию автомобиль с помощью -спасательного инструмента, грамотно извлечь из салона «пострадавших» и, оказав им первую помощь, транспортировать в машину «скорой помощи».

Все участники соревнований показывают высокий профессионализм и скорость в проведении аварийно - спасательных работ при ликвидации последствий дорожно - транспортных происшествий.